В каком регионе Казахстана чаще всего сотрудники получают травмы на работе

В Казахстане свыше 2,5 тысяч человек получили травмы и профессиональные заболевания на предприятиях в 2023 году. Специалисты рассказали, где чаще всего случаются проблемы со здоровьем у сотрудников, сообщает Zakon.kz.

"2670 человек получили травмы и профессиональные заболевания, связанные с трудовой деятельностью в стране в 2023 году. Основная часть несчастных случаев произошла на крупных и средних предприятиях – 2244 пострадавших". Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК

Отмечается, что самый высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 496 случаев.

Доля пострадавших по отраслям:

обрабатывающая промышленность – 34,1%;

горнодобывающая промышленность – 20,5%;

строительство – 14,1%.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев погибли на производстве в 2023 году.