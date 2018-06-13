Новый детский омбудсмен: В одночасье я стала многомиллионной мамой

Это большая ответственность - С. Айтпаева.

Новый детский омбудсмен Сауле Айтпаева уделит внимание случаю с мальчиком в Южно-Казахстанской области, сообщает МИА «Казинформ».

«Сначала нужно во всем системно разобраться, все посмотреть, изучить. И отсюда уже будут планы, перспективы. Первое - защита прав ребенка. Ребенок у нас - это от момента зачатия до 18 лет. В одночасье стала многомиллионной мамой. Это большая ответственность, высокое доверие главы государства», - сказала С. Айтпаева.

По словам омбудсмена, она обязательно уделит внимание случаю с мальчиком в Южно-Казахстанской области, потому что это связано с правами детей и их родителей, обязанностями уполномоченных органов.

С. Айтпаева также отметила, что для предотвращения подобных случаев, в первую очередь, требуется внимание родителей к своему ребенку. Второе - это работа учителей, которые также должны хорошо знать учеников. Классные часы должны быть часами взаимодействия.

По мнению С. Айтпаевой, если дети будут верить учителям, то у них будет больше уверенности. Прежде всего, нужно, чтобы дети учились и сами себя защищать, быть откровенными с родителями.

Омбудсмен также считает, что в Казахстане должен быть Кодекс родителей для того, чтобы помочь молодым родителям.

Вчера распоряжением главы государства Балиева Загипа была освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в РК. Вместо нее Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане назначили Сауле Айтпаеву.

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