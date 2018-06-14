Какие нарушения выявила проверка акимата в скандальном баре Алматы

Как выяснилось, объект функционировал с документацией, не прошедшей экспертизу, а также строился с нарушением правил технадзора.

Акимат Алматы в ответ на обращение жителей осуществил проверку скандально известного ресторана на открытом воздухе Sky Bar. В результате был выявлен целый ряд существенных нарушений, на основании которых заведению было выдано административное предписание, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, в заведении с многочисленными нарушениями производились строительные работы летней площадки. После чего на Sky Bar был составлен административный протокол по следующим нарушениям: "Строительство объектов без проектно-сметной документации, не прошедшей экспертизу", "Строительство без авторского и технического надзора", "Препятствование должностным лицам госинпекции и органов госконтроля в выполнении предписаний и иных требований", "Занятие предпринимательской деятельности без разрешительных документов".

Другими словами, объект не имел прав заниматься бизнесом, а тем более - проводить строительство летней площадки. В акимате добавили, что в вопросе нарушения гражданских прав жителей им может помочь только суд.

Ранее члены общественного совета попросили акима города лично заняться вопросом известного алматинского ресторана. При этом алматинцы негодуют: почему открытая площадка продолжает работать, несмотря на многочисленные жалобы. По их словам, в заведении используется концертное оборудование, которое мешает людям спать и отдыхать. Жильцы района, в котором расположен ресторан отмечают, что уже десятки раз обращались в акимат и полицию, где их звонки попросту начали игнорировать.

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