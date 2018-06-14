Анна Семенович объяснила, почему не захотела фотографироваться с Мадиной Садвакасовой

По словам российской знаменитости, она просто сильно устала и замерзла на сцене.

Видеообращение к казахстанцам, где Анна Семенович разъяснила неловкую ситуацию, опубликовано на странице в Instagram Мадины Садвакасовой, передает Zakon.kz.

«Дорогие мои высокоуважаемые журналисты! Я очень уважаю вашу профессию и хочу вас попросить не раздувать скандал там, где его нет. Мне вчера позвонила моя подруга Мадина и рассказала о ситуации, которая происходит в Казахстане. Что меня обвиняют в каком-то некорректном поведении. Вы знаете, я приехала в Астану с открытым сердцем. Я с утра была у деток, которые болеют в онкоцентре. Я уделила каждому много внимания, сфотографировалась. Поверьте, это очень непросто для человека - прийти в центр, где так много больных деток. Мне очень хочется, чтобы каждый из них выздоровел. И чем смогла я тем пыталась помочь каждому ребеночку. И то, что вечером я не сфотографировалась со своей подругой Мадиной, это говорит только о том, что я очень сильно замерзла на сцене - в Астане были очень сильные ветра, я была в легком платье. И когда я бежала греться в гримерку, у меня не было сил фотографироваться, потому что у меня был красный нос», - сказала Анна Семенович.

Напомним, неожиданный инцидент произошел с певицей Мадиной Садвакасовой на Open Air в Астане. Когда казахстанская исполнительница хотела сделать фото с российской звездой, та прошла мимо, ссылаясь на холод.

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