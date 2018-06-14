Домбра это символ нашего народа - Музей народных музыкальных инструментов

1 июля Казахстан отметит Национальный день домбры.

Вчера Президент Казахстана объявил первое воскресенье июля Национальным днем домбры. В этом году этот день выпал на 1 июля. Национальный день призван консолидировать общество вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности, сообщает Zakon.kz.

Казахский национальный инструмент по праву можно назвать одним из самых важных символов народа. Историю об этом инструменте рассказывают со школьных скамей, однако некоторые факты могли забыться, а другие же и вовсе остаться неизвестными.

Точных дат появления современной домбры не имеется. Самой известной легендой о домбре является легенда о Хромом Кулане. Старый мудрый старец Кетбуга принес печальную весть о смерти сына Джучи, исполнив печальный кюй. Разъяренный хан велел "залить свинец в горло домбры", С тех пор на верхней деке домбры и так и осталось отверстие - след расплавленного свинца.

Однако можно предположить, что национальный инструмент существовал во времена Казахского ханства и раннее.

В Музее народных музыкальных инструментов им Ыхласа рассказали о разновидностях домбры. Так, на сегодняшний день имеется две разновидности – каплевидной и совковой формы. Эта форма зависела от региона. Каплевидная домбра использовалась в западном и южном регионе Казахстане. В свою очередь, совковая форма была распространена в восточном, центральном и северном регионе страны.

Каплевидная домбра предназначалась для исполнений токпе кюя, который играется без остановок. В западном Казахстане широко распространялся этот вид кюя и домбры. А инструмент совковой формы использовался для аккомпанирования песен и игры шертпе кюев.

"В основном домбра - двухструнный инструмент, но в восточном Казахстане использовалась трехструнная домбра. В фонде музея хранится копия трехструнной домбры Абая Кунанбаева. Дизайн каждого инструмента зависел от отдельного мастера, который ее изготовил", - рассказали в музее.

В музее также напомнили, что в давние времена струны изготавливались из козьих и овечьих кишок. Сегодня же используют либо леску, либо шелковую нить.

Новость о появлении Национального дня домбры в музее встретили с радостью.

"Для меня это очень хорошая новость, потому что домбра - это символ нашего народа. Этот инструмент передает всю культуру и историю народа", - поделилась сотрудник музея.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!