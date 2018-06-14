«Цифровую осень» привезет Франция в Алматы

Жители и гости города смогут познакомиться с культурой и искусством Франции через цифровые технологии.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с депутатом Национальной Ассамблеи Франции, председателем группы межпарламентской дружбы «Франция-Казахстан» Пьером Кабаре. Стороны обсудили вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей, в том числе расширения сотрудничества в сфере образования и обмена опытом в развитии туристического кластера, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

За годы независимости Казахстана между странами сложились партнерские отношения по всему спектру направлений. Сегодня в Алматы действуют более 60 предприятий с участием французского капитала в сфере торговли, пищевой промышленности, транспорта и телекоммуникаций. Товарооборот между мегаполисом и Французской Республикой демонстрирует положительную динамику с ростом на 13% за первый квартал текущего года.

В ходе встречи Пьер Кабаре подчеркнул, что отношения между двумя государствами и народами в первую очередь построены на дружбе и доверии. По его словам, уже этой осенью в Алматы запланировано проведение фестиваля «Цифровая осень», где жители и гости города смогут познакомиться с культурой и искусством Франции через цифровые технологии.

«Это мой первый визит в Алматы и я вижу, что город развивается в ногу с современными трендами, с акцентом на новые технологии. Близость гор – это потрясающее и неоспоримое преимущество Алматы в плане туристической привлекательности. Французские компании имеют большой опыт в развитии данного направления, поэтому это еще одна область для развития двустороннего сотрудничества», - сказал депутат Национальной ассамблеи Франции.

Напомним, что в 2016 году в Париже под эгидой ЮНЕСКО прошло международное празднование 1000-летия Алматы. В честь 25-летия установления побратимских связей между Алматы и Ренн во французском городе был открыт бюст Абаю. В свою очередь в Алматы действует представительство «Альянс Франсэз». На базе Казахского Национального педагогического университета им. Абая функционирует единственный в Центральной Азии институт «Сорбонна-Казахстан».

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