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Дарига Назарбаева обсудила с британским послом встречу Трампа и Кем Чен Ына

По мнению Назарбаевой, итоги переговоров лидеров США и КНДР стали обнадеживающими.

Фото : Пресс-служба Сената Парламента14 июня 2018, 18:00

Депутат Сената Дарига Назарбаева встретилась с послом Великобритании Майклом Гиффордом, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече стороны обсудили встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. По словам сенатора, итоги переговоров лидеров США и КНДР стали обнадеживающими.

Дарига Назарбаева подчеркнула дружественный и доверительный характер казахстанско-британских отношений. Она обратила внимание на широкие перспективы, открывающиеся перед британскими банками и финансовыми институтами в связи с началом работы Международного финансового центра "Астана", действующего на принципах английского права.

Стороны также обсудили развитие культурно-гуманитарных контактов. Назарбаева отметила плодотворный характер взаимодействия в сферах образования, науки, новых технологий. Сенатор призвала Британский Совет и министерство образования и науки Казахстана способствовать реализации совместных проектов.

Как подчеркнула Назарбаева, контакты британских депутатов с их казахстанскими коллегами должны помочь в расширении связей между странами.


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