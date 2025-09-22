#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Мир

Ким Чен Ын не против увидеться с Трампом

Ким Чен Ын о встрече с Тампом, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 07:25 Фото: en.yna.co.kr
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к переговорам с главой США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики сделал это заявление в своей речи на заседании Парламента в эти выходные, передает агентство Yonhap.

"Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, признав реальность, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с США", – цитирует северокорейского лидера информагентство.

В последний раз политики встречались друг с другом в 2019 году.

"Лично у меня остались хорошие воспоминания о президенте Трампе", – добавил лидер КНДР.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о готовности к встрече с президентами США и России без предварительных условий.

Алия Абди
Алия Абди
