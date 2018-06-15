Он пожелал доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником Ораза айт! Священный месяц Рамазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения, обращаясь к ценностям милосердия, добра, открытости и согласия. Стремление к духовному обновлению важно для всех нас и как нельзя лучше отвечает задачам, стоящим перед современным казахстанским обществом. Нам необходимо использовать созидательную роль ислама, исторически способствующего развитию передового научного знания и призывающего людей к самосовершенствованию и гармонии. В эти праздничные дни каждый мусульманин старается совершать благие дела, приносить радость ближним и оказывать помощь нуждающимся. Добрые намерения и благородные деяния лежат в основе нашей национальной идентичности, способствуя сохранению сплоченности и единства нашего народа. В светлый праздник Ораза айт желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания!" - говорится в поздравлении Главы государства.

Сегодня мусульмане Казахстана отмечают Ораза айт.

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