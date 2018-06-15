Как уберечь леса от пожаров, рассказали спасатели ЗКО

Сотрудники ДЧС устанавливают пожарные посты, а также планомерно проводят рейды на лесных и степных территориях.

Спасатели ЗКО рассказали журналистам о предпринимаемых мерах пожарной безопасности в лесной и степной местности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

На площадке региональной службы центральных коммуникации состоялся брифинг по вопросам организации пожарной безопасности в лесной и степной местности. В качестве спикеров выступили заместитель начальника ДЧС ЗКО майор гражданской защиты Нурлан Таубеков, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Кадешев, а также представителей СМИ.

В своем докладе Н.Таубеков отметил, что с начала текущего года, на территории области зарегистрированы 2 лесных пожара общей площадью 22,1 га и 104 загораний на общей площади 2735 га (в 2017 – 143 загораний на площади 845 га). Основными причинами являются неосторожное обращение с огнем и несанкционированные отжиги сухой травы. В данном направлении Департаментом ведется тесная работа с Местной полицейской службой путем проведения рейдов с привлечением конного батальона.

«Также утвержден график проведения совместных рейдов совместно с представителями отдела леса и особо охраняемых природных территорий на весь пожароопасный период», - сказал Н.Таубеков.

Кроме того, с местными исполнительными органами созданы 9 пожарных постов: 3 - в Бурлинском районе (в поселках Успеновка, Аксу, Киров), 2 в Зеленовском районе (в поселках Большой чаган и Егиндыбулак), по 1 в Казталовском (в поселке Болашак), в Теректинском (в поселке Анката), в Акжайкском (в поселке Алгабас) и в Сырымском районе (в поселке Тоганас). Данные пожарные посты обеспечивают пожарную безопасность 22 близлежащих населенных пунктов в радиусе 25 километров. Также он подробно рассказал и о проводимых проверках объектов с высокой степенью риска.

Далее слово взял К.Кадешев, рассказавший в своем докладе о том, что ежегодно сотрудники инспекции совместно с государственными лесовладельцами проводят комплекс мероприятий с целью защиты, охраны, озеленения и увеличения лесного фонда. Также в ходе проверок готовности государственных лесовладельцев к пожароопасному периоду 2018 года выявлено, что они готовы к нему на 5 – 6,4 балла, что соответствует среднему уровню готовности.

При проверках сотрудники инспекции применяют пункты статей 367, 372 и 387 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан.

«В текущем году сотрудниками инспекции были заполнены 9 протоколов. Из них 2 протокола в отношении физических лиц за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 3 протокола в отношении физических лиц за загрязнение леса бытовыми отходами и 4 протокола в отношении должностных лиц за несвоевременную уборку отпиленных веток с территории леса», - сказал К.Кадешев.

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