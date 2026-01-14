В ЗКО спасатели помогли пенсионерам с уборкой снега

Фото: МЧС РК

Из-за обильных снегопадов пожилым людям становится сложнее справляться с уборкой дворов и соблюдением безопасности в быту. Спасатели ДЧС Западно-Казахстанской области посещают дома пенсионеров, очищают территории от снега, а также устанавливают датчики угарного газа, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание уделяется предотвращению возможных последствий весеннего паводка – специалисты контролируют состояние дворов и прилегающих территорий, чтобы снег не создавал угрозу подтопления. "Такие визиты помогают не только обеспечить безопасность пожилых жителей, но и служат примером внимания и уважения к старшему поколению, показывая, что забота о них – приоритет для общества", – передает пресс-служба ДЧС ЗКО.

Ранее в Карагандинской области из снежного заноса спасли 12 человек. Спасатели МЧС, добравшись до места происшествия на вездеходе, эвакуировали всех пострадавших в ближайший населенный пункт.

