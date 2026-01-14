#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Общество

В ЗКО спасатели помогли пенсионерам с уборкой снега

спасатели ДЧС, знег, помощь пенсионерам, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 20:01 Фото: МЧС РК
Из-за обильных снегопадов пожилым людям становится сложнее справляться с уборкой дворов и соблюдением безопасности в быту. Спасатели ДЧС Западно-Казахстанской области посещают дома пенсионеров, очищают территории от снега, а также устанавливают датчики угарного газа, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание уделяется предотвращению возможных последствий весеннего паводка – специалисты контролируют состояние дворов и прилегающих территорий, чтобы снег не создавал угрозу подтопления.

"Такие визиты помогают не только обеспечить безопасность пожилых жителей, но и служат примером внимания и уважения к старшему поколению, показывая, что забота о них – приоритет для общества", – передает пресс-служба ДЧС ЗКО.


Ранее в Карагандинской области из снежного заноса спасли 12 человек. Спасатели МЧС, добравшись до места происшествия на вездеходе, эвакуировали всех пострадавших в ближайший населенный пункт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Досаев ответил на жалобы о плохой уборке снега
10:49, 18 января 2024
Досаев ответил на жалобы о плохой уборке снега
В Таразе спасатели помогли трехлетней девочке
11:07, 13 сентября 2025
В Таразе спасатели помогли трехлетней девочке
Спасатели рассказали казахстанцам, как избежать отравления угарным газом
08:40, 09 ноября 2024
Спасатели рассказали казахстанцам, как избежать отравления угарным газом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: