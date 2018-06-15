Назарбаев: В Казахстане по-особенному относятся к братскому Татарстану

Президент Казахстана выступил с лекцией в одном из ведущих вузов России.

В рамках рабочего визита в РФ, Нурсултан Назарбаев посетил Казанский федеральный университет, где рассказал студентам и преподавателям вуза о развитии взаимоотношений между Казахстаном и Татарстаном, а также о проводимой в Казахстане работе по наращиванию человеческого капитала и формированию интеллектуальной нации, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Перед встречей с профессорско-преподавательским составом Нурсултан Назарбаев побеседовал со студентами из Казахстана, проходящими обучение в Казани. Президент Казахстана пожелал молодым соотечественникам успехов и достижений в учебе.

В ходе посещения высшего учебного заведения Главе государства было присвоено звание Почетного доктора наук Казанского федерального университета.

Обращаясь к коллективу одного из ведущих учебных заведений Российской Федерации, Президент Казахстана отметил богатую академическую и научную базу, а также практические достижения университета в области инноваций.

«Согласно историческим данным, с 1877 года в Казанском университете активно обучались представители казахской интеллигенции. Отрадно, что тесная историческая связь учебного заведения с Казахстаном сохраняется и сегодня. В настоящее время здесь по разным программам получают знания свыше 500 казахстанских студентов», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что за 25 лет дипломатических отношений Казахстана и России двустороннее политическое и экономическое сотрудничество приобрело образцовый характер.

«Благодаря нашему тесному сотрудничеству на просторах СНГ появилось новое интеграционное объединение – Евразийский экономический союз», - заявил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев назвал взаимоотношения между Казахстаном и Татарстаном важным составляющим элементом стратегического партнерства Астаны и Москвы.

«В Казахстане по-особенному относятся к братскому Татарстану, что обусловлено нашими едиными историческими корнями, близостью языков, обычаев и традиций. Исторические узы дружбы между нашими народами стали прочной основой для сотрудничества Казахстана и Татарстана и на современном этапе», - подчеркнул Глава государства.

В данном контексте Нурсултан Назарбаев указал на важную роль татарской диаспоры в деле сближения двух культур и народов.

Президент Казахстана остановился на проектах, осуществляемых совместно с Республикой Татарстан.

«Мы вместе реализуем различные инвестиционные проекты в области машиностроения, нефтехимии, военно-технического и транспортно-логистического сотрудничества. Наши столицы, Астана и Казань, являются городами-побратимами, Алматы и Казань – городами-партнерами», - сказал Глава государства.

В ходе выступления Нурсултан Назарбаев остановился на процессе экономического развития Казахстана в условиях цифровизации и технологической революции.

Глава государства подробно рассказал о проводимой в Казахстане работе по наращиванию человеческого капитала и формированию интеллектуальной нации.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на ходе реализации проекта «Триединство языков», а также внедрении IT-технологий в систему школьного образования Казахстана.

Глава государства отметил, что на сегодня в Казахстане создано 20 интеллектуальных школ, ориентированных на обучение детей естественно-математическим дисциплинам в соответствии с требованиями международных программ.

«С учетом запросов индустриально-инновационного развития модернизируется структура и содержание технического и профессионального образования. Самым крупным и значимым проектом в сфере высшего образования страны стало создание в Казахстане вуза мирового уровня – «Назарбаев Университет». Это первый университет Казахстана, работающий в соответствии с международными стандартами, принципами самостоятельности и академической свободы», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также рассказал о результатах программы «Болашақ», благодаря которой казахстанцы имеют возможность обучаться в лучших университетах мира.

Наряду с этим, Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости укрепления дружбы и добрососедства между Казахстаном и Россией, подчеркнув важную роль молодежи в этом деле.

В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил организовать ряд мероприятий, направленных на активное вовлечение молодого поколения двух стран в процесс дальнейшего развития сотрудничества Астаны и Москвы.

«Предлагаю организовать Форум молодых лидеров Казахстана и России. Это позволит молодежи обмениваться своими идеями и выработать конкретные предложения по самым актуальным вопросам развития наших государств. Также необходимо задать новый импульс культурному обмену и активизировать проведение ежегодных конкурсов молодых исполнителей, художников, музыкантов с целью поддержки талантливой и творческой молодежи наших стран», - указал Глава государства.

Президент Казахстана также отметил необходимость укрепления сотрудничества в сфере спорта.

«Актуальными являются контакты между нашими молодыми спортсменами. Думаю, что студенчество поддержит проведение на регулярной основе турниров среди молодежи двух стран», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В заключение Глава государства выразил уверенность, что добрые традиции казахстанско-татарстанской дружбы и взаимопонимания и впредь будут углубляться и крепнуть на благо народов.

По завершении церемонии вручения почетного звания Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей Казанского федерального университета.

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