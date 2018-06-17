Алматинский выпускник смог поступить сразу в 4 ведущих мировых ВУЗа

Мурат Бактур - выпускник алматинской Назарбаев интеллектуальной школы.

Лучшие университеты мира боролись за казахстанского абитуриента. Сразу 4 ведущих зарубежных вуза отправили приглашение алматинцу Мурату Бактуру. В результате, он выбрал Южную Корею и техническое направление, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Мурат Бактур - выпускник алматинской Назарбаев интеллектуальной школы теперь уже студент одного из самых лучших технических вузов Южной Кореи. Парень подал заявку сразу в пять зарубежных вузов. Четыре из них пожелали, чтобы талантливый казахстанец - волонтер, спортсмен и отличник - обучился именно у них.

«Сначала я сдал такие международные экзамены как IELTS, а также я очень хорошо учился, у меня были отличные оценки. Сдавал в ведущие университеты Гонконга, Южной Кореи, а также США. Я поступил в 4 из 5 Университетов, которых я подавал», - сообщил выпускник НИШ ФМН г. Алматы Мурат Бактур.

К поступлению в зарубежный вуз Мурат готовился планомерно и долго, учил английский и вел активную социальную жизнь. С выбором вуза нужно определиться за несколько лет и изучить условия приёма, считает независимый эксперт Саясат Нурбек, возглавлявший в прошлом центр международных программ и сам получивший знания в США и Италии.

«Как правило, в Америке, особенно в европейских ВУЗах, зачисление идет за год вперед. Готовиться надо будет к этому вузу загодя. За несколько лет вперед. Английский язык обязательно надо, надо целенаправленно готовится на стандартизированные тесты- IELTS, TOEFL.Как правило лучше определиться с пятью- десятью вузами, в который вы хотите чётко поступить. У каждого из них свои условия поступления. Свои особенности на которые они обращают больше внимания», - отметил независимый эксперт, представитель National Geographic Kazakhstan Саясат Нурбек.

При поступлении учитываются и рекомендательные письма- это могут быть отзывы не только педагогов, но и представителей сообществ, работодателей. Приветствуют за рубежом в числе абитуриентов молодых бизнесменов, у которых уже есть своё дело. При прохождении вступительных тестов берутся к сведению не только знания, но и время, затраченное на подготовку.

«Невозможно эти тесты пройти только благодаря вашей какой-то базе, либо знаниям, эти тесты отражают количество времени и усилий, которые вы потратили на подготовку, т.е они сконструированы такими хитрым образом, что их невозможно пройти, взять очень высокий балл просто потому что вы умный, просто потому что у вас хорошая база, просто потому что вы хорошо знаете математику, нет», - сказал независимый эксперт Саясат Нурбек.

30 выпускников НИШ физико-математического направления в этом году поступили в зарубежные вузы, ровно столько же предпочли продолжить учёбу в Назарбаев университете. Все эти ребята - лидеры и активисты. Иностранные вузы хотят видеть в рядах своих студентов именно таких.

«Большинство из наших учащихся являются членами лиги волонтеров. Или участвовали в ЭКСПО, в Азиаде. Между прочим это большой плюс для поступления в Университет. Потому что университет не ищет детей, у которых только отличные оценки. Университет ищет детей с хорошей, твёрдой гражданской позицией, которые будут настоящими гражданами мира», - сообщил консультант по профессиональной ориентации НИШ ФМН г. Алматы Видади Мирзаев.

В сфере образования Казахстан имеет ряд международных соглашений благодаря чему наши выпускники могут обучаться за рубежом. Среди стран -партнеров - Китай, Египет, Румыния, Словакия, Беларусь, Украина, Польша и другие. Есть возможность у казахстанцев обучиться бесплатно и в Турции, России, Корее, Японии, но уже не по линии мининстерства. В ведомстве отмечают, что всё больше молодых казахстанцев интересуются европейским образованием. В дальнейшем даже планируют ввести мониторинг тех, кто поступил за рубеж.

«Казахстанские граждане, в основном, акцентируют своё внимание на Европу. И среди стран Европы у нас заключено соглашение с 2013 года с Венгрией. Как раз вот страна Венгрия в этом году выделила 200 грантов. И на следующий год мы расширяем свои горизонты до 250 мест», - отметила руководитель Управления департамента юридической службы международного сотрудничества МОН РК Эльмира Асан .

В свою очередь и Казахстан привлекает иностранных студентов. В отечественных вузах сейчас получают знания порядка 13 тысяч молодых людей из-за рубежа.

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