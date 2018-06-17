Для ликвидации последствия крушения подняты восстановительные поезда

Для выяснения причин схода создана специальная комиссия.

Для ликвидации последствий схода поезда с рельсов подняты восстановительные поезда станции Шу и Сары-Шаган, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

Для выяснения причин схода создана специальная комиссия АО «НК «КТЖ», - говорится в сообщении.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось).

На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской.

В 15-10 на вертолете «Казавиаспас» на место происшествия вылетели: первый заместитель акима области Орынбеков Б.С., руководитель областного управления здравоохранения, руководство ДЧС Жамбылской области.

Ведется расследование.

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