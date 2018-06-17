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Названа предварительная причина схода поезда в Жамбылской области

Для расследования инцидента создана специальная комиссия при Комитете транспорта МИР РК.

Фото : YouTube17 июня 2018, 16:07

Комитет транспорта МИР РК опубликовал официальное обращение, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение, - говорится в сообщении.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия при Комитете транспорта МИР РК.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось).


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