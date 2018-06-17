На потерпевшем крушение поезде было 829 пассажиров

Ведется работа по отправке пассажиров до пункта назначения.

Люди были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Как сообщалось ранее, 17 июня т.г. в 13 часов 25 минут при следовании пассажирского поезда № 10 сообщением «Астана – Алматы» на перегоне Жидели – Берлик участка Шу –Чиганак Жамбылского отделения дороги произошел сход восьми вагонов.

Поездом следовало 829 пассажиров. В результате происшествия погиб один человек, трое с травмами доставлены в больницу.

Все пассажиры поезда вывезены на станцию Шу, где им оказана необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка, организовано горячее питание.

Руководство АО «НК «ҚТЖ» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой аварии.

Согласно действующему законодетельству РК, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сары – Шаган.

Специальная комиссия при Комитете транспорта МИР РК по итогам расследования объявит причины схода.

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