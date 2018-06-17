При крушении поезда в Жамбылской области погиб подросток

На месте работают подразделения спасателей и бригада экстренного реагирования.

Подтверждается информация о гибели одного подростка и троих пострадавших при сходе поезда с рельс в в Жамбылской области, сообщает zakon.kz, со ссылкой на со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

Личности устанавливаются.

Пассажиры поезда были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда».

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось).

На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской.

Пассажиры поезда были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда».

В 15-10 на вертолете «Казавиаспас» на место происшествия вылетели: первый заместитель акима области Орынбеков Б.С., руководитель областного управления здравоохранения, руководство ДЧС Жамбылской области.

В Департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия. Номера телефонов: 51-35-75, 51-41-67.

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