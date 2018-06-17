Пойман сбежавший из колонии в Степногорске заключенный

В настоящее время по факту побега проводится служебное расследование.

Сбежавший из колонии в Степногорске заключенный задержан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Напомним, 17 июня из учреждения ЕЦ-165/18 в городе Степногорске совершил побег осужденный за совершение тяжкого преступления Касенов Е.Ж.

"Органами внутренних дел в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий местонахождение осужденного было установлено и он задержан. В настоящее время по факту побега проводится служебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Виновные будут наказаны.

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