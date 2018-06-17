Разыскиваемый 10-летний мальчик в Костанае гулял в торговом центре
Домой он приехал на такси.
Фото : http://alau.kz17 июня 2018, 21:51
В Костанае нашли разыскиваемого сегодня волонтерами 10-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О пропаже 10-летнего Сурена Авагяна корреспонденту агентства рассказали волонтеры.
Мальчик вышел в 12:00 из дома в поселке Затобольске и долго не возвращался. По словам родителей, когда он выходил из дома, то не взял с собой телефон.
Как сообщила старшая сестра Сурена Авагяна - Анна, ее младший брат гулял в торговом центре. Домой он приехал на такси. Сейчас находится в хорошем состоянии.
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