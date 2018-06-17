Разыскиваемый 10-летний мальчик в Костанае гулял в торговом центре

Домой он приехал на такси.

В Костанае нашли разыскиваемого сегодня волонтерами 10-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О пропаже 10-летнего Сурена Авагяна корреспонденту агентства рассказали волонтеры.

Мальчик вышел в 12:00 из дома в поселке Затобольске и долго не возвращался. По словам родителей, когда он выходил из дома, то не взял с собой телефон.

Как сообщила старшая сестра Сурена Авагяна - Анна, ее младший брат гулял в торговом центре. Домой он приехал на такси. Сейчас находится в хорошем состоянии.

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