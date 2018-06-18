Мейрамбек Беспаев отметил 25-летие окончания школы

Исполнитель учился в Таразе.

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев отметил с одноклассниками 25-летие окончания школы, сообщает Zakon.kz.

Фото с мероприятия он опубликовал в Instagram.

Исполнитель учился в Таразе в школе "Глинка".

В 1989 году Мейрамбек Беспаев перешел в музыкальную школу имени К.Байсеитова в городе Алматы. В 1994-98 годах Беспаев учился в Казахском государственном институте театра и кино на актерском факультете, по окончании которого получил диплом драматического актера. По окончании института работал в театре и консерватории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!