Мейрамбек Беспаев отметил 25-летие окончания школы
Исполнитель учился в Таразе.
Фото : соцсети18 июня 2018, 08:23
Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев отметил с одноклассниками 25-летие окончания школы, сообщает Zakon.kz.
Фото с мероприятия он опубликовал в Instagram.
Исполнитель учился в Таразе в школе "Глинка".
В 1989 году Мейрамбек Беспаев перешел в музыкальную школу имени К.Байсеитова в городе Алматы. В 1994-98 годах Беспаев учился в Казахском государственном институте театра и кино на актерском факультете, по окончании которого получил диплом драматического актера. По окончании института работал в театре и консерватории.
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