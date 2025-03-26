#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Мейрамбек Беспаев решил попробовать себя в новой профессии

Мейрамбек Беспаев решил попробовать себя в новой профессии, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 18:14 Фото: Instagram/m_besbaev
Известный казахстанский исполнитель, основатель и солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев обратился к поклонникам из-за желания попробовать себя в новой профессии, сообщает Zakon.kz.

48-летний артист решил примерить на себя роль продюсера.

"В последнее время хочу снять "кино". Думаю, у меня получится... В каком жанре нам снять? Поделитесь своим мнением. Друзья, которые скажут: "Только ты остался, который не снял фильм", не беспокойтесь, я еще не начал", – поделился Мейрамбек Беспаев 25 марта 2025 года в своем Instagram.

Ответа от подписчиков долго ждать не пришлось. Они предложили Беспаеву несколько вариантов и пожелали ему удачи:

  • "Снимите про Кенесары хана".
  • "Снимите исторический фильм. Комедия не нужна".
  • "Думаю, вам не идет мелодрама. Удачи вам в вашем деле".
  • "Было бы хорошо снять в историческом жанре, наподобие "Великолепного века".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 18:14
В Сети раскрыли имя третьего ребенка Мейрамбека Беспаева

3 ноября 2024 года в Алматы состоялся сольный концерт казахстанского артиста Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM. Среди именитых гостей и приглашенных звезд был солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев. Позднее он похвалил молодого супруга Ерке Есмахан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Instagram-звезда Супермамасита пообещала 200 тысяч за поимку своего сбежавшего кота
Культура и шоу-бизнес
16:18, Сегодня
Instagram-звезда Супермамасита пообещала 200 тысяч за поимку своего сбежавшего кота
Супруга Владимира Преснякова посвятила трогательный пост свекру в честь важной даты
Культура и шоу-бизнес
15:54, Сегодня
Супруга Владимира Преснякова посвятила трогательный пост свекру в честь важной даты
Певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца
Культура и шоу-бизнес
13:45, Сегодня
Певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: