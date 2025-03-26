Мейрамбек Беспаев решил попробовать себя в новой профессии
Фото: Instagram/m_besbaev
Известный казахстанский исполнитель, основатель и солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев обратился к поклонникам из-за желания попробовать себя в новой профессии, сообщает Zakon.kz.
48-летний артист решил примерить на себя роль продюсера.
"В последнее время хочу снять "кино". Думаю, у меня получится... В каком жанре нам снять? Поделитесь своим мнением. Друзья, которые скажут: "Только ты остался, который не снял фильм", не беспокойтесь, я еще не начал", – поделился Мейрамбек Беспаев 25 марта 2025 года в своем Instagram.
Ответа от подписчиков долго ждать не пришлось. Они предложили Беспаеву несколько вариантов и пожелали ему удачи:
- "Снимите про Кенесары хана".
- "Снимите исторический фильм. Комедия не нужна".
- "Думаю, вам не идет мелодрама. Удачи вам в вашем деле".
- "Было бы хорошо снять в историческом жанре, наподобие "Великолепного века".
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