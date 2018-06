Хлеб по паспорту. В Туркменистане дефицит продуктов

В государственных магазинах Ашхабада очереди за продуктами увеличиваются с каждым днём, торговля осуществляется с внутренних дворов. В областях хлеб продают по паспорту, а в очередь за мукой записываются за месяц вперед. Об этом сообщает Радио Азатлык.

«Толпы людей стоят с утра до вечера. Вчера вечером шёл домой стояла толпа у «Милли Маркета» по проспекту Туркменбаши. Утром иду на работу опять толпа, как будто не расходились. Все основные продукты в дефиците, сахар, мука, растительное масло, но люди в эти дни стоят в основном за сахаром», - сообщил 15 июня ашхабадский корреспондент портала.

По информации «Альтернативные Новости Туркменистана» (АНТ) в государственных продовольственных магазинах Ашхабада на взрослого человека отпускают по 1 килограмму сахара и по 10 яиц. «Детям продукты не отпускают. Продавцы говорят, что если начать продавать детворе, то родители станут забирать своих детей из садов и на каждого приобретать дефицитные продукты», отмечает издание.

Сообщается, что во многих регионах муки нет в продаже. В частности, жители Дашогуза для приобретения нормированного властями количества муки вынуждены ожидать своей очереди в течение месяца.

По его словам, из-за дефицита муки многие пекарни в регионе приостановили свою деятельность, перестали выпекать и продавать хлеб.

Вместе с тем, дефицит и значительный рост цен на продукты питания в Туркменистане наблюдается на фоне резкого скачка стоимости доллара "на черном рынке". В последние несколько дней стоимость американского доллара в отношении к туркменскому манату на "черном рынке" продолжает меняться и на данный момент, по некоторым данным, демонстрирует снижение. Утром 15 июня в Дашогузе доллар США нелегальные торговцы не продавали, но покупали по 13 манатов. В начале июня курс доллара на "черном рынке" достиг исторического рекорда. Доллар продавали с рук по 29 манатов.

Официальный курс ЦБ Туркменистана, установленный в 2015 году, остается неизменным на уровне 3.5 манатов за 1 доллар США, а обмен наличной валюты в Туркменистане, согласно распоряжению правительства, с января 2016 года запрещен.

По мнению наблюдателей, Туркменистан переживает тяжелейший экономический кризис с момента обретения независимости. А жители страны все чаще говорят о голоде и сравнивают нынешнее положение в стране с продовольственным кризисом 1990-х.

Как отмечает профессор Стивен Хейнке из американского Университета Джона Хопкинса в настоящее время Туркменистан является одной из стран мира с наибольшим показателем инфляции. "Вторая по величине инфляция в мире в Туркменистане на уровне 294%. Манат понижается и крайне переменчив. Грозит гиперинфляция. Туркменистан прежде пережил две гиперинфляции: в 1992-93 и 1995-96", отмечает профессор Стивен Хейнке в своем сообщении в Twitter.

World’s 2nd highest inflation is in #Turkmenistan at 294%/yr. The #manat is sinking and extremely volatile. A #hyperinflation danger lurks. Turkmenistan experienced 2 hyperinflations before: 1992-93 & 1995-96 https://t.co/LZjZU7Pww7