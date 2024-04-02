В Норвегии перед Пасхой обнаружили дефицит куриных яиц

Дефицит яиц в норвежских магазинах во время Страстной недели заставил жителей страны искать этот традиционный для пасхальных праздников товар в соседней Швеции, сообщает Zakon.kz.

Дефицит яиц в Норвегии стал причиной беспокойства властей относительно перепроизводства этого продукта. Оказалось, что ранее фермерам даже предлагали компенсацию, чтобы те производили меньше яиц. Также на малое число производства продукта сказалась вспышка птичьего гриппа.

Норвежское интернет-издание Nettavisen утверждает, что шведский торговый центр, расположенный недалеко от границы с Норвегией и примерно в 100 км к югу от Осло, был переполнен "отчаянными" норвежцами, которые пытались запастись яицами. Поэтому в магазине были вынуждены ограничить количество приобретенных яиц до трех контейнеров. Это по 20 штук на одну семью.

Между тем, в конце марта депутат от Консервативной партии Норвегии предложила разрешить продажу пива на стадионах.