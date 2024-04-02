Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Норвегии перед Пасхой обнаружили дефицит куриных яиц

Яица, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 06:30 Фото: pixabay
Дефицит яиц в норвежских магазинах во время Страстной недели заставил жителей страны искать этот традиционный для пасхальных праздников товар в соседней Швеции, сообщает Zakon.kz.

Дефицит яиц в Норвегии стал причиной беспокойства властей относительно перепроизводства этого продукта. Оказалось, что ранее фермерам даже предлагали компенсацию, чтобы те производили меньше яиц. Также на малое число производства продукта сказалась вспышка птичьего гриппа.

Норвежское интернет-издание Nettavisen утверждает, что шведский торговый центр, расположенный недалеко от границы с Норвегией и примерно в 100 км к югу от Осло, был переполнен "отчаянными" норвежцами, которые пытались запастись яицами. Поэтому в магазине были вынуждены ограничить количество приобретенных яиц до трех контейнеров. Это по 20 штук на одну семью.

Между тем, в конце марта депутат от Консервативной партии Норвегии предложила разрешить продажу пива на стадионах.

Читайте также

Япония
Японская императорская семья впервые завела аккаунт в соцсети
Великобритания
В британской армии отменили вековой запрет на ношение бороды
Германия
Германия легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны
Алия Абди
Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: