Бывший возлюбленный Жанны Фриске раскрыл тайну их отношений

Пётр Никитин — настоящая любовь Жанны Фриске, которую она держала в секрете всю жизнь.

Пётр Никитин долго хранил тайну, которая может взорвать русский шоу-бизнес, — отношения с Жанной Фриске. Спустя три года после ее смерти он сделал сенсационное заявление и дал ответ на вопрос, почему в итоге на его месте оказался другой, сообщает НТВ.ru.

Пётр Никитин — настоящая любовь Жанны Фриске, которую она держала в секрете всю жизнь. Роман с молодым танцором мимолетным не назовешь: они жили вместе почти пять лет. Именно за него она собиралась выйти замуж и даже дала согласие на предложение руки и сердца.

«Мы познакомились в 2005 или 2006 году, снимался клип „Лето“, она еще снималась в бирюзовом расшитом платье. Нужны танцоры для съемки клипа. Мы все согласились, отснялись в этом клипе. И после этого поступило предложение: не хотите потанцевать именно в коллективе с Жанной? На что мы и согласились», - сказал Пётр Никитин.

Их разделяла не только служебная лестница, но и разница в возрасте: звезда была почти на 10 лет старше своего поклонника.

«Этот котел кипел где-то полгода, начиная от съемки клипа и до Нового года. И тут наступает Новый год, а для артистов это время заработка, так же было и у нас. И вот, отработав последнюю точку — мы так выражаемся профессионально, — мы с партнером Димой решили просто поехать где-то отметить праздник. Жанна изъявила желание поехать с нами. С чего это вдруг, да?», - сказал он.

После вечеринки, под утро, Жанна неожиданно попросила ее проводить.

«Время уже 5–6 утра, и Жанна говорит: отвези меня к подруге. Мы садимся в лимузин, и сначала нужно было заехать домой. Она говорит: мне надо взять что-то из квартиры. Мы поднимаемся на 4-й или 5-й этаж, уже не помню. У нее был клатч. Вот тут началось самое интересное, это как фокус. Она открывает клатч, а ключа нет. Я на тот момент снимал квартиру на „Октябрьском поле“, обычный дом, обычная квартира рядом с метро, и тут я говорю: „А может быть, ко мне?“. По-моему, не было даже паузы, и она говорит: „Поехали“», - рассказал Пётр.

Их служебный роман развивался по всем правилам конспирации. Они продолжали вместе работать, при посторонних называя друг друга по имени-отчеству, но мечтали об общем будущем.

«Она всегда говорила: я хочу себе ребенка. Конечно, возможно, с подтекстом: я хочу нашего ребенка. Но я не задавал таких вопросов типа „Ты хочешь от меня ребенка или ты в общем хочешь ребенка?“», - рассказал он.

Никитин уже сделал Фриске предложение, и она была согласна выйти за него замуж, но тут он сам все испортил своей ревностью. Он понимал, что его невеста — секс-символ российской эстрады. Но даже ее талант он не хотел делить с миллионами поклонников. Никитин выдвинул Жанне ультиматум: или семья, или карьера.

«Конечно, я не прав. Я хотел бы по-другому поступить сейчас. Что могло случиться, то случилось. Конечно, Жанна не была к этому готова никак: оставить в одночасье свою работу, пойти на мои условия», - сказал Никитин.

Вскоре Никитин узнал, что его Жанна встретила новую любовь. А позднее — что Фриске серьезно больна. Все это время Никитин и Фриске не переставали общаться. Время шло, болезнь не отступала, силы Жанны таяли на глазах. Близкие надеялись на чудо, но чуда не произошло. Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года.

А вскоре после похорон вспыхнул грандиозный скандал: родители Жанны Фриске и ее гражданский муж Дмитрий Шепелев развязали настоящую войну за маленького сына певицы. В пылу сражений отец Жанны не раз намекал, что биологический отец Платона не Дмитрий Шепелев, а кто-то другой. Лишь спустя три года после смерти Жанны Никитин решился нарушить обет молчания и поставить точку в этой истории.

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