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Сын Жанны Фриске показал виртуозную игру на электрогитаре

Сын Жанны Фриске показал виртуозную игру на электрогитаре Фото: Instagram/platonshepelev
В социальных сетях сын Жанны Фриске Платон опубликовал новый ролик, сообщает Zakon.kz.

Он показал, как играет на электрогитаре.

"Ну, я долго с этим соло разбирался, но получилось класс-класс!", – написал мальчик. 

Пользователям очень понравилось его игра: 

  • Молодец! Мамочкин сын.
  • Платон, браво.
  • Талантище ,молодец Платон.
  • Ты крутой, классно получилось.

Пользователи отметили, что Платон очень похож на свою маму Жанну. 

Ранее он показал, как играет Metallica – Enter Sandman. 

После смерти мамы, мальчик живет со своим папой телеведущим Дмитрием Шепелев. 

40-летняя певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015  после длительной борьбы с тяжелым диагнозом, который ей поставили в середине 2013 года. У певицы была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.

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