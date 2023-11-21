Сын Жанны Фриске показал виртуозную игру на электрогитаре
Фото: Instagram/platonshepelev
В социальных сетях сын Жанны Фриске Платон опубликовал новый ролик, сообщает Zakon.kz.
Он показал, как играет на электрогитаре.
"Ну, я долго с этим соло разбирался, но получилось класс-класс!", – написал мальчик.
Пользователям очень понравилось его игра:
- Молодец! Мамочкин сын.
- Платон, браво.
- Талантище ,молодец Платон.
- Ты крутой, классно получилось.
Пользователи отметили, что Платон очень похож на свою маму Жанну.
Ранее он показал, как играет Metallica – Enter Sandman.
После смерти мамы, мальчик живет со своим папой телеведущим Дмитрием Шепелев.
40-летняя певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 после длительной борьбы с тяжелым диагнозом, который ей поставили в середине 2013 года. У певицы была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.
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