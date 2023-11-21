Сын Жанны Фриске показал виртуозную игру на электрогитаре

В социальных сетях сын Жанны Фриске Платон опубликовал новый ролик, сообщает Zakon.kz.

Он показал, как играет на электрогитаре.



"Ну, я долго с этим соло разбирался, но получилось класс-класс!", – написал мальчик.

Пользователям очень понравилось его игра:

Молодец! Мамочкин сын.

Платон, браво.

Талантище ,молодец Платон.

Ты крутой, классно получилось.

Пользователи отметили, что Платон очень похож на свою маму Жанну.

Ранее он показал, как играет Metallica – Enter Sandman.

После смерти мамы, мальчик живет со своим папой телеведущим Дмитрием Шепелев.

40-летняя певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 после длительной борьбы с тяжелым диагнозом, который ей поставили в середине 2013 года. У певицы была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.