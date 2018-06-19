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20-летний рэпер XXXTentacion умер от огнестрела

На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде.

Фото : Wikipedia19 июня 2018, 06:33

Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion, скончался в больнице после огнестрельного ранения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию Флориды.

Ранее сообщалось, что 20-летний музыкант впал в кому.

На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. Злоумышленник подбежал к нему, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton и скрылся.

Полиция проводит расследование.

Дебютный альбом рэпера вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.

Источник: Lenta.ru


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