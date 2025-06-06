В США рэпер похитил и ограбил фаната за просьбу сфотографироваться
По информации New York Post, причиной стала просьба поклонника сфотографироваться со знаменитостью. После этого он отвел фаната на парковку торгового центра, приставил огнестрельное оружие к груди жертвы и заставил отдать свой автомобиль.
Также музыкант стал требовать наличные деньги, которых у пострадавшего не оказалось, после чего рэпер оставил ему свой номер для перевода средств. Однако на этом история не закончилась: Chocolate MC заставил поклонника отвезти его в "пару точек", угрожая пистолетом.
Фото: офис шерифа Майами-Дейд
Это не первая криминальная история, связанная с рэпером. Он также обвинялся в похищении и изнасиловании бывшей девушки.
Ранее стало известно, что присяжные вынесут новый приговор Харви Вайнштейну по делу об изнасилованиях.