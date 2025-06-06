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Культура и шоу-бизнес

В США рэпер похитил и ограбил фаната за просьбу сфотографироваться

Рэпер, артист, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 08:55 Фото: Instagram/chocolatemc_oficial
Кубинский рэпер Chocolate MC (Йосванис Сьерра Эрнандес) напал на своего фаната с пистолетом, похитил его, а затем ограбил. Инцидент произошел в американском городе Опа-Лока, штат Флорида, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, причиной стала просьба поклонника сфотографироваться со знаменитостью. После этого он отвел фаната на парковку торгового центра, приставил огнестрельное оружие к груди жертвы и заставил отдать свой автомобиль.

Также музыкант стал требовать наличные деньги, которых у пострадавшего не оказалось, после чего рэпер оставил ему свой номер для перевода средств. Однако на этом история не закончилась: Chocolate MC заставил поклонника отвезти его в "пару точек", угрожая пистолетом.

Фото: офис шерифа Майами-Дейд

Это не первая криминальная история, связанная с рэпером. Он также обвинялся в похищении и изнасиловании бывшей девушки.

Ранее стало известно, что присяжные вынесут новый приговор Харви Вайнштейну по делу об изнасилованиях.

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Аксинья Титова
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