До конца года газификация Алматы будет завершена

Сроки строительства БАКАДа предлагает сократить до конца 2020 года.

На заседании правительства РК рассмотрен ход реализации Межрегионального плана мероприятий по развитою Алматинской агломерации до 2020 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Из 67 мероприятий 36 находится в компетенции города Алматы. 3 из них исполняются. Первое, по газификации города - до конца года газификация на 100% будет завершена. По переработке твердых бытовых отходов - в июле мы запустим технической завод, построенный по итальянской технологии. В 2017 году была разработана концепция Смарт сити, в которой предусмотрены вопросы развития объектов здравоохранения, образования и другие. Данная Дорожная карта активно реализуется свыше 2-х лет. В сейсмических районах также разработана карта. Со стороны МОН РК она еще рассматривается, поэтому мы не можем утвердить. Коллег из МОНа просим ускорить данный вопрос», - сказал аким Алматы Бауыржан.

По его словам, разработана новая долгосрочная Стратегия развития города, но она еще не согласована.

«Маятниковая миграция ежедневно составляет до 500 тысяч человек, что оказывает большую нагрузку на инженерно-коммуникационную инфраструктуру. Основные направления - это экологический туризм и другие. До 2030 года мы разработали новую долгосрочную Стратегию развития, но она еще не согласована. Необходимо в достаточной степени финансировать. Финансирование от необходимого сокращено в 4 раза. В целом, для развития агломерации все меры касательно города Алматы, думаю, должны быть поддержаны. Все вопросы согласованы с акиматами Алматинской области», - пояснил градоначальник.

Также Б. Байбек отметил, что предлагается изменить сроки строительства автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД).

«По строительству 6 радиальных дорог, Большой кольцевой алматинской дороги предлагаем изменить сроки их реализации - до 2020 года мы должны завершить. Также по строительству двух станций метро («Сарыарка» и «Достык»). От соответствующих министерств предлагается реализовать за счет инвестиций частных инвесторов. Реализация за счет частных инвестиций приведет к повышению тарифов однозначно, поэтому данный вопрос необходимо решить через ГЧП либо же через госфинансирование», - резюмировал он.

В то же время премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поинтересовался будет ли газифицирован район Алматы-1.

«Мы сети доведем до домов, но у нас цена газа она высокая, поэтому некоторые не подключат. Сейчас мы с четырьмя компаниями проводим переговоры до конца года. Мы создадим все условия для перевода на газ. Но каждый частный дом будет сам решать - газ подводить или нет», - пояснил аким.

Ксения Давыдова, Астана.

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