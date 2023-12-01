Когда пробьют еще пять дорог в Алматы

В Алматы ведутся работы по пробивке пяти радиальных дорог к БАКАД, сообщает Zakon.kz.

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Ернур Абжахан рассказал, что работы по пробивке улицы Саина общей протяженностью 3,2 км уже завершены на 65%.



"По данному проекту предусматривается изъятие 66 земельных участков, из которых уже 65 на сегодняшний день выкуплены. По одному ведутся работы. По графику производства работ завершение и ввод в эксплуатацию пробивки Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би запланировано на сентябрь 2024 года", – рассказал он на заседании маслихата.

Также планируется пробить проспект Рыскулова – от ул. Онгарсыновой до границы города. В результате общая протяженность составляет 2,3 км. По словам Ернура Абжахана, по данному проекту работы только начинаются.

"Проектом предусмотрено изъятие 274 земельных участков. По 56 участкам на сегодняшний день приняты постановления. В данном направлении работы Управления земельных отношений продолжаются. Завершение и ввод объекта запланирован на 2025 год". Ернур Абжахан

Что касается пробивки ул. Абая от ул. Момышулы до границы города, то из запланированных работ на 5,3 км, на 4,7 км дорожные работы уже проведены, и этот отрезок введен в эксплуатацию. Остается последний пусковой комплекс протяженностью 600м.

"Данный проект находится на стадии корректировки ПСД, проходим сейчас госэкспертизу. В первом квартале 2024 года планируем получить заключение госэкспертизы, после чего начнутся строительно-монтажные работы завершение и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года", – пояснил он.

Он добавил, что по пробивке улиц Тлендиева и Северное кольцо в настоящее время проводится разработка ПСД, завершение которой запланировано на конец 2024 года.

По "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года" все работы планируют завершить до 2027 года.

16 июня 2023 года по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) официально запустили автомобильное движение.