Дворец спорта имени Балуана Шолака перейдет в коммунальную собственность

Дворец спорта имени Балуана Шолака возвращают в коммунальную собственность. Об этом стало известно на заседании Общественного совета Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены Общественного Совета Алматы повторно заслушали отчет Управления туризма и внешних связи Алматы. В рамках презентации стало известно о работе по организации движения туристических автобусных маршрутов.

«Ожидаем в этом году открытия туристского хаба на базе спорткомплекса Балуан Шолак. Как вы знаете, в прошлом году также на совещании был инициирован вопрос передачи ряда объектов, находящихся на территории города в неудовлетворительном состоянии, на баланс городского акимата, чтобы их отремонтировали, привели в соответствие со стандартами. Опять-таки, эта работа идет в рамках облагораживания и улучшении исторической части города. Поэтому спорткомплекс Балуан Шолак будет передан акимату, сейчас готовятся эскизы, уже предварительная работа, встречи с туроператорами, представителями бизнеса проведены»,- рассказал руководитель Управления туризма и внешних связей Алматы Ерлан Жайлаубай.

Сама идея заключается, что там будет организована единая точка отправки туристов по достопримечательностям Алматы и области. Именно отсюда будут выезжать туристические автобусы в популярные места отдыха региона, в том числе в Кольсай-Кайынды, Чарынский каньон, Талгар.

«Сейчас разные турфирмы выезжают из разных точек в городе. Будет единая точка отправки. По улице Байтурсынова с восточной стороны между Сатпаева и Абая уже предусмотрено пространство для стоянки. После передачи Дворца спорта Балуана Шолака городу мы думаем добавить стоянки с западной стороны, в паркинге на территории комплекса допеолнительные стоянки организовать. Сейчас проектное решение готовится, мы покажем и реализуем»,- добавил Ерлан Жайлаубай.

Навигация, работа автобусов, трехъязычие, система информирования, базовые вещи, которые должны быть изменены в городе. В том числе реконструкция железнодорожных и автовокзалов, обустройство улицы Абылай хана по примеру Гоголя. Задействованы все городские структуры, Управление туризма является координатором по этому вопросу. Члены Общественного совета Алматы предложили провести реконструкцию автовокзала «Сайран» с учетом того, чтобы его сделать второй точкой отправки туристов, а в здании разместить офисы туроператоров. Также предложено закупить двухэтажные автобусы для города, на что Ерлан Жайлаубай ответил, что на это необходимо 400 тыс долларов.

Напомним, ранее стало известно, что на территории киностудии «Казахфильм» появится этно-лэнд. Сейчас готов эскиз, который находится на согласовании.