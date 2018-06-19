Канье Уэст и Oxxxymiron потрясены новостью о смерти рэпера XXXTentacion

Покойся с миром. Спасибо за то, что ты был.

Американский исполнитель Канье Уэст выразил скорбь в связи с гибелью во Флориде рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, передают РИА Новости.

"Покойся с миром. Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", — написал Канье Уэст в своем Twitter.

Российские звезды рэпа, в том числе Oxxxymiron, Pharaoh и Смоки Мо прокомментировали гибель 20-летнего американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой).

Когда в СМИ появились сообщения о том, что в Онфроя стреляли, Oxxxymiron выразил надежду на то, что это "грязное промо". Когда информация о гибели рэпера подтвердилась, Oxxxymiron не смог описать свои эмоции.

" Как-то даже нечего сказать", — написал он.

Напомним, Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion, скончался в больнице после огнестрельного ранения. На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. Злоумышленник подбежал к нему, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton и скрылся.

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