19 июня состоялось публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

В Казахстане появилась Туркестанская область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

19 июня состоялось публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

Ранее президент присвоил Шымкенту статус города республиканского значения.

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