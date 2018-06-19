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В Казахстане появилась Туркестанская область

19 июня состоялось публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Фото : Отырар TV19 июня 2018, 17:47

В Казахстане появилась Туркестанская область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

19 июня состоялось публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

Ранее президент присвоил Шымкенту статус города республиканского значения.


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