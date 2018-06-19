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Уникальное ожерелье возрастом 4 тысячи лет нашли акмолинские археологи

Такое массивное колье могла позволить себе не каждая женщина бронзового века. Поэтому ученые предполагают, что это была важная особа.

Фото : Хабар 2419 июня 2018, 22:06

Акмолинские археологи обнаружили уникальные артефакты возрастом более четырёх тысяч лет. К радости и большому удивлению ученых, в одном из захоронений сохранилась целой гривна – украшение, которое надевали на шею, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Обнаружить удалось множество амулетов, подвесок и нашивок. Но об одной находке говорят с особым трепетом. Бронзовая гривна отлично сохранилась, и теперь можно воочию увидеть, какие украшения носили модницы четыре тысячи лет назад. В музее есть макет наряда того времени, украшения для него восстанавливали из ранее найденных уцелевших деталей. А теперь в музее будет ценнейший оригинал. Вес гривны около 700 граммов. Такое массивное колье могла позволить себе не каждая женщина бронзового века. Поэтому ученые предполагают, что это была важная особа.

- Дело в том, что четыре тысячи лет назад, в эпоху бронзы, бронза ценилась намного дороже, чем золото. И получается, главным мерилом достатка считалась бронз. И столько потраченного этого ценного металла говорит о высоком статусе погребенной, - говорит директор Акмолинского областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.


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