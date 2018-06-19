Уникальное ожерелье возрастом 4 тысячи лет нашли акмолинские археологи
Такое массивное колье могла позволить себе не каждая женщина бронзового века. Поэтому ученые предполагают, что это была важная особа.
Акмолинские археологи обнаружили уникальные артефакты возрастом более четырёх тысяч лет. К радости и большому удивлению ученых, в одном из захоронений сохранилась целой гривна – украшение, которое надевали на шею, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Обнаружить удалось множество амулетов, подвесок и нашивок. Но об одной находке говорят с особым трепетом. Бронзовая гривна отлично сохранилась, и теперь можно воочию увидеть, какие украшения носили модницы четыре тысячи лет назад. В музее есть макет наряда того времени, украшения для него восстанавливали из ранее найденных уцелевших деталей. А теперь в музее будет ценнейший оригинал. Вес гривны около 700 граммов. Такое массивное колье могла позволить себе не каждая женщина бронзового века. Поэтому ученые предполагают, что это была важная особа.
- Дело в том, что четыре тысячи лет назад, в эпоху бронзы, бронза ценилась намного дороже, чем золото. И получается, главным мерилом достатка считалась бронз. И столько потраченного этого ценного металла говорит о высоком статусе погребенной, - говорит директор Акмолинского областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.
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