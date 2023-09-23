Археологи нашли детскую обувь, которой 2 тысячи лет

В Австрии археологи нашли кожаную детскую обувь, у которой полностью сохранились шнурки. Предполагается, что изготовлена она была во II веке нашей эры, сообщает Zakon.kz.

По данным Немецкого музея горного дела Бохума и Исследовательского музея георесурсов Лейбница, размер обуви соответствует 30-му по привычной, европейской системе измерения. Дизайн ее соответствует II веку нашей эры, который называют "Железным". По подсчетам, найденному образцу около двух тысяч лет, сказано на сайте музея.

Обувь была раскопана археологами в западной деревне Дюррнберг, где добыча каменной соли велась еще в железном веке. Ученые считают, что соль, которая особенно хорошо сохраняет органические остатки, сохранила обувь в исключительно хорошем состоянии.

«Органические материалы обычно разлагаются со временем. Такие находки, как эта детская обувь, а также остатки текстиля или экскременты, подобные тем, что были найдены в Дюррнберге, дают чрезвычайно редкую возможность заглянуть в жизнь горняков железного века. Они предоставляют ценную информацию для нашей научной работы». Томас Столлнер, руководитель исследовательского отдела

Ранее стало известно, что ученые обнаружили на севере Замбии самую древнюю из когда-либо обнаруженных деревянных конструкций, созданную почти полмиллиона лет назад.