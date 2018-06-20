ЮКО переименована в Туркестанскую область

Шымкенту присвоен статус города республиканского значения.

На официальном сайте президента РК опубликован указ, подписанный главой государства, о некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Президент в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляет:

1. Отнести город Шымкент к категории города республиканского значения.

2. Перенести административный центр Южно-Казахстанской области из города Шымкента в город Туркестан.

3. Переименовать Южно-Казахстанскую область в Туркестанскую область.

4. Правительству Республики Казахстан:

1) совместно с Верховным Судом Республики Казахстан, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан:

в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) по реализации настоящего Указа;

до 1 сентября 2018 года принять меры, обеспечивающие приведение законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом;

принять иные меры по реализации настоящего Указа;

2) создать комиссию по организации и проведению конкурса на разработку генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

5. Центральным государственным органам и местным государственным органам города Шымкента и Туркестанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих местных государственных органов и организаций.

6. Установить, что местные представительные и исполнительные органы Туркестанской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Туркестан располагаются в городе Шымкенте.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня официального опубликования.

Ранее состоялось публичное подписание данного указа. Глава государства, выступая на церемонии отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

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