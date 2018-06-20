Туркестан: Город с 1500-летней историей

Факты из прошлого и настоящего областного центра.

Вчера, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», согласно которому в Казахстане появилась Туркестанская область, а областным центром стал город Туркестан. Чем прославился этот города за свою 1 500-летнюю историю, разбирался журналист Zakon.kz.

Взгляд в историю

Первые упоминания о поселении на месте современного города Туркестана, расположенного на пересечении караванных путей из Самарканда, Бухары и Хивы на север, появилось около 500 г. н. э.

В X веке – упоминается город Шавгар (Шавагар), с XII века – Ясы (Яссы). В средневековье Ясы был городом-крепостью. В XII веке здесь жил суфийский поэт, философ Ходжа Ахмед Ясави, который был похоронен тут же. Тамерлан, в состав империи которого входил и Ясы, в 1396 – 1398 годах рядом с мавзолеем Ясави стал строить мечеть. Но, получилось у него это не сразу.

Сначала ему пришлось построить мавзолей Арыстан-баба – еще один важный исламский мавзолей в Туркестане, сохранившийся до наших дней. Святой Арыстан-баба, в некотором роде был предшественником Ясави. Легенда гласит, что сам пророк Мухаммед передал свои четки Арыстан-бабу, а тот, в свою очередь, подарил их юному Ясави.

По легенде, когда Тамерлан начал строить мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, конструкция несколько раз непонятным образом разрушалась. После чего Тамерлану приснился сон, в котором было дано повеление сперва построить мавзолей для Арыстан-баба, а уж затем заботиться о памяти Ясави. Так он и сделал – и по этой же причине паломники посещают мавзолеи именно в таком порядке. К слову, тогда же город Ясы приобрел известность в мусульманском мире как религиозный центр – Азрет султан (Хазрет султан).

Первые упоминания о Туркестане, как о городе относятся к XV веку. В XVI—XVIII веках, в период Казахско-джунгарских войн, значительная историческая часть города около Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави была разрушена, но сама святыня устояла.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. фото: yandex.com

Достопримечательности

Помимо мавзолеев Арыстан-баба и Ходжи Ахмеда Ясави (который является главной достопримечательностью города), в Туркестане имеется немало других мест представляющих интерес для туристов. К ним можно отнести гробницы казахских ханов Есим-хана, Аблай-хана, Абулхаир хана и других, бия Казыбека (одного из создателей первого свода казахских законов «Жеты Жаргы»), и других государственных политических, военных, религиозных и иных деятелей, внесших вклад в становление казахской государственности.

В историческом центре Туркестана также расположено множество других исламских достопримечательности: подземная мечеть Хильвет (XII века), музей «Жума мечети» (XVIII века), Музей восточной бани и Музей истории города Туркестан, Музей археологии и этнографии, Музей-мавзолей Рабии Султан Бегим XV века. Заслуживают внимания путешественников и заповедник-музей Азрет-Султан, а также железнодорожный вокзал, построенный в 1905 году и являющийся памятником архитектуры.

Музей-заповедник «Хазрет-султан». фото: Someplace.kz

Экономика и промышленность

С 1968 года – Туркестан был лишь одним из множества городов Южно-Казахстанской области. Хотя уже со второй половины XX века являлся крупным промышленным, образовательным и культурным центром, центром внутреннего и зарубежного туризма.

В городе работает больше десятка промышленных объектов, среди которых хлопкообрабатывающий и машиностроительный заводы, швейно-трикотажная фабрика, завод антибиотиков, фабрика, выпускающая мебельные изделия и обувь.

Действуют предприятия пищевой промышленности, производители строительных материалов. Развито животноводство, растениеводство. Особое место в сельском хозяйстве региона занимают выращивание зерновых культур и высоких сортов хлопка-сырца.

Туркестан является крупным региональным центром торговли, в городе расположен крупный рынок. В 1991 году в городе открыт Туркестанский университет с 13 факультетами, в 1993 году переименованный в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссави. Он рассчитан на 22 тысячи студентов и считается одним из наиболее крупных по численности учащихся вузом центральной Азии.

В 2000 году город отметил 1500-летний юбилей.

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссави. фото: SkyscraperCity

Климат

По классификации Алисова климат в городе – субтропический внутриконтинентальный, крайне засушливый, летом осадки могут выпадать не каждый год. Туркестан – один из немногих городов в мире, где непосредственно фиксировалась температура в +49 °C, в то же время зимой возможны трескучие морозы.

Лето чрезвычайно жаркое: средняя температура июля составляет 28,7 °C, января −3,1 °C. Летом характерны огромные суточные колебания температуры, которые составляют 15-20 °C, зимой меньше – около 10 °C в связи с не столь сильным прогревом Солнца. Погода зимой неустойчива и варьирует от сильных оттепелей до затяжных похолоданий.

Среднегодовая температура (2001 – 2016) – +13,8 C°.

Туркестан. фото: wikiway.com

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