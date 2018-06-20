Назначен аким Туркестанской области

Им стал Туймебаев Жансейт.

На официальном сайте президента РК опубликован указ о назначении Туймебаева Ж.К. акимом Туркестанской области, передает zakon.kz.

"Назначить Туймебаева Жансейта Кансейтулы акимом Туркестанской области, освободив от должности акима Южно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

Ранее занимал должность акима Южно-Казахстанской области.

Родился 8 июля 1958 года в Южно-Казахстанской области в с. Кайнар.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980)

Специальность «Филолог»

· Московский государственный социальный университет (2000)

Специальность «Юрист»

· Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (11.2005)

Трудовой стаж:

· Ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1980-1993);

· Первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК (1993-1994);

· Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997);

· Консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан (1997-1999);

· Генеральный Консул Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Стамбул) (1999);

· Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (1999-2004);

· Советник Президента Республики Казахстан - Шеф протокола Президента Республики Казахстан (03.2004-02.2006);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (01.02.2006-01.2007);

· Министр образования и науки Республики Казахстан (01.2007-09.2010);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (10.2010-10.2016);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (03.2011-10.2016);

· Аким Южно-Казахстанской области (с 07.10.2016)

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