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В Жанаозене сменился аким

В Жанаозене сменился аким Фото: акимат Мангистауской области
Жансейт Кайнарбаев стал акимом Жанаозена, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня, 12 февраля, глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата новую кандидатуру на пост акима г. Жанаозен, вместо покинувшего свою должность по собственному желанию Айбека Косуакова. Новым кандидатом стал Жансейт Кайнарбаев, ранее работавший заместителем акима г. Жанаозен", – говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

Отмечается, что депутаты поддержали предложенную кандидатуру, отметив что знают Жансеита Кайнарбаева как опытного управленца.

"Нурлан Ногаев выразил благодарность Айбеку Косуакову за проделанную работу и дал ряд поручений касающихся социально-экономического развития г. Жанаозен новому акиму города", – говорится в пресс-релизе.

Жансейт Кайнарбаев имеет два высших образования, окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им Ш. Есенова по специальностям "Горный инженер" и "Экономика".

Трудовой путь начал в частном секторе в 2006 году, проработал до 2012 года, занимал должности мастера, заместителя главного механика, директора в различных ТОО. В разные годы он работал начальником отдела в ГКП "Тазалык", руководителем Тупкараганского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, заместителем акима Тупкараганского района Мангистауской области и Жанаозена.

Ранее сообщалось, что бывший вице-министр сельского хозяйства стал замакима Жамбылской области. 

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