При пожаре в Караганде погибли мужчина и его 5-летний сын
Из квартиры, расположенной на пятом этаже, спасена и госпитализирована с отравлением угарным газом пожилая женщина лет 80-ти
Фото : inform.kz20 июня 2018, 19:35
В Караганде произошло возгорание в жилом доме. Двое человек были обнаружены погибшими, пожилую женщину удалось спасти, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«20 июня в 15:51 поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме в 12-ом микрорайоне Караганды. На момент прибытия пожарных подразделений в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже, происходило горение мебели и домашних вещей на площади 20 квадратных метров. В горящей квартире были обнаружены погибшие 41-летний мужчина и его 5-летний сын. Из квартиры, расположенной на пятом этаже, спасена и госпитализирована с отравлением угарным газом пожилая женщина лет 80-ти», - сообщили в департаменте по ЧС по Карагандинской области.
Кроме того, спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. Пожар был ликвидирован в 16:25 часов.
По предварительной версии специалистов испытательной пожарной лаборатории, причиной пожара стал открытый источник зажигания.
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