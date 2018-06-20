При пожаре в Караганде погибли мужчина и его 5-летний сын

Из квартиры, расположенной на пятом этаже, спасена и госпитализирована с отравлением угарным газом пожилая женщина лет 80-ти

Фото : inform.kz

В Караганде произошло возгорание в жилом доме. Двое человек были обнаружены погибшими, пожилую женщину удалось спасти, передает корреспондент МИА «Казинформ». «20 июня в 15:51 поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме в 12-ом микрорайоне Караганды. На момент прибытия пожарных подразделений в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже, происходило горение мебели и домашних вещей на площади 20 квадратных метров. В горящей квартире были обнаружены погибшие 41-летний мужчина и его 5-летний сын. Из квартиры, расположенной на пятом этаже, спасена и госпитализирована с отравлением угарным газом пожилая женщина лет 80-ти», - сообщили в департаменте по ЧС по Карагандинской области. Кроме того, спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. Пожар был ликвидирован в 16:25 часов. По предварительной версии специалистов испытательной пожарной лаборатории, причиной пожара стал открытый источник зажигания.

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