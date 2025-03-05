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Происшествия

Пенсионерка погибла при пожаре в Атырау

Пенсионерка погибла при пожаре в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 19:06 Фото: Zakon.kz
В Атырау горел жилой дом, в результате из-за отравления угарным газом погибла пожилая женщина, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что сообщение о задымлении в жилом доме поступило в экстренные службы Атырау 5 марта в 7:32. Прибыв на место, пожарные выяснили, что горит квартира на первом этаже двухэтажного дома.

"Дверь была заперта, поэтому спасателям пришлось входить в квартиру через окно. В гостиной они нашли 72-летнюю хозяйку квартиры. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам. Но, к сожалению, спасти пенсионерку не удалось. Она отравилась угарным газом", – отметило издание.

Во время тушения огня огнеборцы спасли котенка, которого вынесли в безопасное место. В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и две единицы техники. Огонь полностью потушили за 26 минут.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее. 

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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