Токаев: Я не верю, что Назарбаев пойдет на выборы президента в 2020 году

Согласно Конституции, Назарбаев как первый президент Казахстана может избираться на эту должность неограниченное число раз.

Председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году, сообщает РИА Новости.

"Говоря откровенно, я не верю, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Потому что он очень мудрый человек и абсолютно разумный. Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с иными кандидатами, кроме президента Назарбаева", — сказал Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си

При этом спикер сената подчеркнул, что это его "личное мнение".

"Конечно, это зависит от самого президента Назарбаева — пойдет ли он на президентские выборы. Но я должен открыто сказать, что я не верю, что он будет баллотироваться", — заявил Токаев.

Отвечая на вопрос, планирует ли он сам баллотироваться на президентский пост в 2020 году, Токаев отметил: "Я бы так не сказал". "Даже если президент Назарбаев не будет президентом этой страны, он будет иметь колоссальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику", —подчеркнул глава сената.

Действующий президент Казахстана летом отметит свое 78-летие. Он возглавляет страну с момента образования, став президентом по итогам первых всенародных выборов 1 декабря 1991 года. На последних внеочередных выборах главы государства 26 апреля 2015 года Назарбаев в пятый раз одержал победу, набрав почти 98% голосов избирателей. Его полномочия истекают в апреле 2020 года. Согласно Конституции, Назарбаев как первый президент Казахстана может избираться на эту должность неограниченное число раз.

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