Назарбаев сделал свой выбор на референдуме по проекту новой Конституции Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 марта 2026 года проголосовал на референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.
Свой выбор Нурсултан Назарбаев сделал на избирательном участке №228 в здании "Астана Опера" в Астане.
Ранее Ерлан Кошанов проголосовал на республиканском референдуме по принятию новой Конституции.
