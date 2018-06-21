Что известно о погибшем преподавателе в Костанае

Она была успешным и востребованным сотрудников университета.

Как стало известно "КН" из компетентных источников, погибшая 35-летняя Ольга Исенова исполняла обязанности заведующей кафедры инженерно-технологического факультета.

Была аспиранткой Челябинского университета. Ольга Рашидовна была успешным и востребованным преподавателем. С отличием окончила Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. Опыт преподавания с 2005-го года. Погибшую любили студенты и уважали коллеги.

Также отмечается, что в семье остались двое детей, 3 и 10 лет.

Один из сотрудников университета прокомментировал случившееся событие. "Для нас это шок! Мы еще не пришли в себя от произошедшего и переживаем за все случившееся. Наша охрана пропустила без проблем мужчину в здание, потому что он сказал, что пришел к супруге. Что касается наших действий, как администрации, мы сделаем все для оказания помощи родным погибшей коллеги", - сказал он.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось в Костанайском социально-техническом университете им. З. Алдамжара. Мужчина пришел на работу к своей жене. Зайдя в кабинет он зарезал женщину, а сам выпрыгнул с восьмого этажа.

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