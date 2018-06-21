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Абаев: Казахстан только выиграет, если Назарбаев будет участвовать в выборах в 2020 году

Это решение будет принимать исключительно сам глава государства.

Фото : Liter.kz21 июня 2018, 12:12

Такое мнение высказал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в кулуарах Сената Парламента РК, сообщает zakon.kz.

Он сказал, что до 2020 года еще достаточно много времени.

"Как правильно отметил Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев), это решение будет принимать исключительно сам глава государства. К 2020 году мы должны, наверное, посмотреть по той ситуации, которая будет складываться», - рассказал министр.

Он уверен, что Казахстан только выиграет от того, если глава государства будет принимать участие в выборах в 2020 году.

«Мое мнение, человека, который достаточно долгое время проработал непосредственно с президентом и учитывая тот колоссальный опыт главы государства, который он имеет в политике, экономике, международных делах и учитывая его международный авторитет, я уверен, что Казахстан только выиграет от того, если глава государства будет принимать участие (в выборах) в 2020 году», - заключил Абаев.

Председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах. "Говоря откровенно, я не верю, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Потому что он очень мудрый человек и абсолютно разумный. Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с иными кандидатами, кроме президента Назарбаева", - отметил он.


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