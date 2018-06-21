Жители Усть-Каменогорска спасли щенка из мазутного болота

Специалисты уверены, что ловушка представляет опасность и для людей.

14 июня 2018 года горожане спасли собаку, тонущую в яме с мазутом, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Горожанка Оксана Ильюшина гуляла с собакой за дачами Комбината строительных материалов. Пёс потянул хозяйку за собой в сторону железнодорожных путей. Мгновением позже женщина услышала душераздирающие стоны. Звуки неслись из мазутного болота метров трёх в поперечнике. В центре болота увяз щенок. Он уже с трудом поднимал голову над трясиной, борясь за жизнь много часов.

На зов женщины прибежал проходивший мимо парень. Вместе они с огромным трудом смогли вытащить малыша. Активисты общественной организации «Преданное сердце» и ветеринары из клиники «Зоовита» два дня отмывали пёсика от мазута. Зоозащитники забили тревогу и обратились в экологический патруль. Ведь ловушка может оказаться опасной не только для животных.

- Болото находится на границе жилого сектора, где запросто могут гулять и дети, — говорит специалист Центра Экологической Безопасности Анатолий Филиппов. — Попади в эту лужу ребенок, его бы ждала участь этого щенка. Кроме того, мазут представляет и высокую пожароопасность, так как находится в открытом доступе и в непосредственной близости от жилых дачных массивов районов КСМ и Аэропорта.

Экологи пока затрудняются ответить, откуда взялись нефтепродукты в этом месте. Вероятнее всего, их слили работники железной дороги. Автомобильного подъезда к болоту нет, а вот железнодорожные пути находятся прямо над ним.

Глубину ямы замерить не удалось, но специалисты уверены, что ловушка представляет опасность для людей и животных. Экологи подготовили ряд писем в разные инстанции с просьбой отыскать виновных в её появлении и решить судьбу нефтяного болота.

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