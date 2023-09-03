Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Усть-Каменогорске спасли застрявшего под плитой щенка

спасение щенка Фото: ДЧС ВКО
Спасатели из Усть-Каменогорска достали застрявшего щенка из-под бетонной плиты подвального помещения, сообщает Zakon.kz.

Прохожий, услышав жалобное скуление животного по улице Михаэлиса, сразу же обратился в службу "112".

"Прибыв оперативно на место, где все произошло, сотрудники службы ЧС увидели под бетонной плитой подвального помещения щенка. Он застрял в пространстве".ДЧС ВКО

Спасатели с помощью специальных инструментов сделали отверстие в плите и аккуратно, чтобы не причинить вреда животному, благополучно вызволили его из опасной зоны.

Спасатели отметили, что во время их действий щенок сначала сжался, но, поняв, что ему помогают, повел себя послушно и не мешал им работать.

Четвероногого друга человека после всей операции забрал прохожий.

Читайте также

Стартует конкурс "Мисс Алматы-2023" по версии Zakon.kz

Какую погоду прогнозируют в Казахстане на 4 сентября

Работы на шахте "Казахстанская" приостановлены

Мухит Турсынали
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления