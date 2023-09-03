В Усть-Каменогорске спасли застрявшего под плитой щенка

Спасатели из Усть-Каменогорска достали застрявшего щенка из-под бетонной плиты подвального помещения, сообщает Zakon.kz.

Прохожий, услышав жалобное скуление животного по улице Михаэлиса, сразу же обратился в службу "112".

"Прибыв оперативно на место, где все произошло, сотрудники службы ЧС увидели под бетонной плитой подвального помещения щенка. Он застрял в пространстве". ДЧС ВКО

Спасатели с помощью специальных инструментов сделали отверстие в плите и аккуратно, чтобы не причинить вреда животному, благополучно вызволили его из опасной зоны.

Спасатели отметили, что во время их действий щенок сначала сжался, но, поняв, что ему помогают, повел себя послушно и не мешал им работать.

Четвероногого друга человека после всей операции забрал прохожий.