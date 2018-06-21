Супруга Жомарта Ертаева объявлена в розыск

Суд вынес постановление о заочном аресте.

Алматинский городской суд заочно арестовал бывшего независимого директора Bank RBK Нургуль Ертаеву. Супруга арестованного в Москве казахстанского банкира Жомарта Ертаева объявлена в розыск, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"Санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемой Нургуль Ертаевой сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента задержания Ертаевой", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 8 мая в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахстанского банкира Жомарта Ертаева.

Его обвиняют в мошенничество в особо крупном размере. Сам Ертаев утверждает, что, дочерняя структура банка вымогает у него около 300 миллионов долларов, и причиной задержания является "сокрытие реальных фактов о возникновении проблем данного банка".

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