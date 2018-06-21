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ДВД переименуют в Департаменты полиции

Законопроект уже одобрен Парламентом РК.

Фото : zakon.kz21 июня 2018, 22:51

Сенат в 2-х чтениях принял изменения и дополнения в Закон «О деятельности органов внутренних дел», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Документ предусматривает объединение региональных Департаментов внутренних дел и местной полицейской службы.

Ведомство будет называться - Департамент полиции и будет подчиняться только МВД. В законе указано, что акимы области смогут ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка, а также назначать и отстранять начальников департаментов полиции по представлению МВД.

Это сохранит принципы единоначалия и вертикали подчиненности, - подчеркивается в документе.

По представлению Министра внутренних дел областные акимы будут назначать и освобождать начальников департаментов полиции. Это повысит эффективность профилактики правонарушений.

Вводятся дополнительные формы и методы предупреждения рецидивных правонарушений и правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.

В целом проект Закона наряду с гуманизацией правоохранительной деятельности обеспечит укрепление принципов верховенства права.


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