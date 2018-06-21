ДВД переименуют в Департаменты полиции
Законопроект уже одобрен Парламентом РК.
Сенат в 2-х чтениях принял изменения и дополнения в Закон «О деятельности органов внутренних дел», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
Документ предусматривает объединение региональных Департаментов внутренних дел и местной полицейской службы.
Ведомство будет называться - Департамент полиции и будет подчиняться только МВД. В законе указано, что акимы области смогут ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка, а также назначать и отстранять начальников департаментов полиции по представлению МВД.
Это сохранит принципы единоначалия и вертикали подчиненности, - подчеркивается в документе.
По представлению Министра внутренних дел областные акимы будут назначать и освобождать начальников департаментов полиции. Это повысит эффективность профилактики правонарушений.
Вводятся дополнительные формы и методы предупреждения рецидивных правонарушений и правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.
В целом проект Закона наряду с гуманизацией правоохранительной деятельности обеспечит укрепление принципов верховенства права.
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