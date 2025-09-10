В Кыргызстане переименуют третий по величине город

Парламент Кыргызстана сегодня, 10 сентября 2025 года, одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас. Решение было принято на заседании Жогорку Кенеша, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания депутат Миргул Темирбаева заявила, что после переименования необходимо установить памятник Манасу.

По ее словам, сейчас все памятники символизируют Манаса как воина на коне.

"У молодежи может создаться неверный образ. Нужно создать новый образ Манаса как справедливого правителя на троне, а не на коне". Миргул Темирбаева

Директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев добавил, что за населением останется прежнее название.

Еще один депутат подчеркнул, что переименование несет ответственность для жителей.

Манас – героический эпос кыргызского народа. Основное содержание эпоса составляют подвиги богатыря Манаса. Включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире.

Инициатива о переименовании, согласно публикации издания "24.kg", исходила от горожан.

Согласно законопроекту, расходы на переименование ориентировочно составят 15 миллионов сомов (92 550 000 тенге).

Джалал-Абад – третий по величине город в Кыргызстане, административный центр Джалал-Абадской области. Население – 186 тысяч 400 человек. Расположен на юге страны в Ферганской долине.

С конца декабря 2023 года у Кыргызстана новый государственный флаг, который отличается от предыдущего в деталях. Согласно официальной информации, изменения были приняты для того, чтобы усовершенствовать один из важнейших государственных символов.