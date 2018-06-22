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Джоли запрашивает за приезд в Казахстан миллион долларов

Процесс выделения финансирования – не простой и довольно длительный.

Фото : Комсомольская правда22 июня 2018, 13:18

По красной дорожке фестиваля XIV Международного кинофестиваля "Евразия", помимо отечественных звезд кино, в этом году пройдут всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, французский актер Венсан Кассель и "девушка Бонда" Леа Сейду, передает Sputnik Казахстан.

Президент кинофестиваля Айман Мусахаджаева рассказала во сколько обходится приезд заявленных звезд.

"Процесс выделения финансирования – не простой и довольно длительный. Утверждение суммы идет в двух ведомствах — в Минфине и министерстве культуры и спорта. Только после этого они выделяют нам 30% от суммы, которые мы пока еще не получили. Контракт с нашими гостями мы заключили. Стоимость участия мировых звезд кинематографа также сейчас обсуждается.", - отметила она.

Кроме того, президент рассказала об опыте приглашения зарубежных звезд. "К примеру, Анджелина Джоли за приезд к нам запрашивает один миллион долларов. Естественно, мы бы хотели пригласить ее, но, к сожалению, такого финансирования у нас нет. Есть артисты, которые запрашивают еще больше", - подытожила она.


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